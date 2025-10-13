Dolar
41.80
Euro
48.42
Altın
4,091.87
ETH/USDT
4,137.20
BTC/USDT
114,732.00
BIST 100
10,565.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze'ye ulaştı
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Bozhan Memiş  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.

İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mevlüt Aktan ve Mustafa Temel Bozbağ ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz takip etti.

Teknik direktör Montella, antrenmandan önce futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, iki grup halinde top kapma idmanıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde Gürcistan maçının taktiği üzerine çalıştı.

Milliler, bu akşam kara yoluyla maçın oynanacağı Kocaeli'ye gidecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te maçın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Benzer haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek

Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarını tamamladı
Dünyadan Gazze'deki ateşkesteki rolü için Türkiye'ye teşekkür

Dünyadan Gazze'deki ateşkesteki rolü için Türkiye'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet