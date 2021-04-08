Euro
9.71
Dolar
8.14
BIST 100
1,416.55
Altın
1,754.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Ercan Çakar   | 08.04.2021
PFDK'den Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kulüp resmi sosyal medya hesabındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Kartal'a ayrıca 30 bin lira para cezası uygulayan PFDK'nin, aynı nedenle kulübe de 100 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

PFDK'nin Çaykur Rizespor idarecileri Saffet Kopuz ve Sinan Mete'ye de 75'er gün hak mahrumiyeti ve 39 bin 500'er lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Hatayspor Kulübüne toplamda 182 bin 500 lira para cezası veren kurulun, kulüp görevlileri Ender Yardımcı, Aydın Tokgöz ve Ali Onur Çinçinoğlu'na da otuzar gün hak mahrumiyeti cezası verdiği aktarıldı.

PFDK'nin MKE Anakaragücü Kulübüne de 24 bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 4. dalga endişesi yaşanıyor
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı
Hindistan'da Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi
İngiltere pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 559 bini geçti

Benzer haberler

PFDK'den Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK'den Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Süper Lig'de gelecek 5 haftanın maç programı açıklandı

Göztepe Çaykur Rizespor'u 2 golle geçti

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal PFDK'ye sevk edildi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal PFDK'ye sevk edildi
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'dan hakem Ümit Öztürk'e tepki

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'dan hakem Ümit Öztürk'e tepki
Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçında gol sesi çıkmadı

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçında gol sesi çıkmadı