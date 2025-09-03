Dolar
41.16
Euro
48.09
Altın
3,568.24
ETH/USDT
4,457.20
BTC/USDT
111,979.00
BIST 100
10,737.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"na katılıyor A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile yarın oynanacak maç öncesi karşılaşmanın yapılacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda yürüyüş yapıyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programları açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süper Lig'in 5. ve 6. hafta programı şöyle:

5. hafta:

13 Eylül Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 Eylül Pazar:

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

6. hafta:

19 Eylül Cuma:

20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 12 Eylül'e kadar uzatıldı
TBMM sınavla 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek
Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Gediz Ovası kurutmalık ürünlerle renklendi

Benzer haberler

Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programları açıklandı

Süper Lig'de 5. ve 6. hafta programları açıklandı

Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri açıklandı

İtalyan kaleci Donnarumma: Yakın zamanda baba oldum ve Gazze’de yaşananları görmek canımı acıtıyor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda aday olmayacak

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda aday olmayacak
Fas'ın "Kırmızı Şehri" Marakeş, şehirle bütünleşen stadyumuyla hayran bırakıyor

Fas'ın "Kırmızı Şehri" Marakeş, şehirle bütünleşen stadyumuyla hayran bırakıyor
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 grupta ilk maçlar yarın başlayacak

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6 grupta ilk maçlar yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet