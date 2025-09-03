Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

İstanbul
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.