Spor, Futbol

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptı.

Ceren Aydınonat  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

