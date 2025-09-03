Dolar
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı.

Ceren Aydınonat  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene, kadroda yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder ise kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

