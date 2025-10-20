Dolar
logo
Spor, Futbol

Galatasaray-Bodo/Glimt maçını hakem Michael Oliver yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'la Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Galatasaray-Bodo/Glimt maçını hakem Michael Oliver yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre RAMS Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçta, Oliver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Andrew Madley ise karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
