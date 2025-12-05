Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 33 ilde son 2 haftada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların tamamlandığını belirtti.
Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan 233 şüphelinin polis tarafından yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 51'inin tutuklandığı, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.
Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."