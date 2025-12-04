2029 UEFA Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası Trabzon'da yapılacak
UEFA, 2029 Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'nın Trabzon'da yapılmasına karar verdi.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, UEFA son yönetim kurulu toplantısında 2027, 2028 ve 2029 yıllarında gerçekleştirilecek çeşitli organizasyonların ev sahiplerini belirledi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak.
Müsabakaların tamamı Trabzon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.