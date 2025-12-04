Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması”nda konuşuyor.
Spor

2029 UEFA Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası Trabzon'da yapılacak

UEFA, 2029 Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'nın Trabzon'da yapılmasına karar verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
2029 UEFA Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası Trabzon'da yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, UEFA son yönetim kurulu toplantısında 2027, 2028 ve 2029 yıllarında gerçekleştirilecek çeşitli organizasyonların ev sahiplerini belirledi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda UEFA Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2029 UEFA Avrupa Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak.

Müsabakaların tamamı Trabzon'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

