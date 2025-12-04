Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, yarın yapılacak

İstanbul
Kupada bugün sona erecek 4. tur maçlarının ardından gruplar yarın belli olacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.
