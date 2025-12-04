Dolar
Spor, Futbol

PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men ve 120 bin lira para cezası verdi.

Metin Arslancan  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
PFDK'den Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 3 maç men cezası

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli futbolcuyu rakip takım mensuplarına yönelik hakareti gerekçesiyle 3 maçtan men ve 120 bin lira para cezasına çarptırdı. Mert Hakan, böylece sezonun ilk yarısını kapattı. Fenerbahçe Kulübü Stat Müdürü Ali Bozan da 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

PFDK, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e ise derbinin ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası uyguladı. Sarı-kırmızılı takımın maç ve performans analisti Serhat Doğan'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 3 milyon 660 bin, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin, Antalyaspor ve Göztepe'ye 220'şer bin, Kocaelispor'a da 120 bin lira para cezası verdi.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Gaziantep maçında müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 maç men ve 80 bin para cezasına çarptırıldı.

Samsunsporlu futbolcu Joe Mendes'e, Corendon Alanyaspor maçında yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 3 maç men ve 80 bin; Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira'ya ise aynı müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç men ve 80 bin para cezası uygulandı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü ve başkan Serdal Adalı'nın açıklamalarında ceza tayinine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildi.

Caner Erkin'e 5 maç ceza

PFDK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un formasını giyen Caner Erkin'e, Ümraniyespor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men ve 67 bin lira para cezası verildi.

Tecrübeli sol bek, sezon başında da 6 maçlık bir ceza almıştı.

Kurul SMS Grup Sarıyer'e 140 bin, Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor ve Sipay Bodrum FK'ye 110'ar bin, İmaj Altyapı Vanspor FK'ye 48 bin ve Boluspor'a 45 bin lira para cezası verdi.

Ayrıca Arca Çorum FK oyuncusu Kerem Kalafat'a ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası uygulandı.

Öte yandan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki Adanaspor maçına çıkmamasından dolayı Yeni Malatyaspor da 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezasına çarptırıldı.

