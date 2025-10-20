Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın başlayacak

Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

22 Ekim Çarşamba:

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)

19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

