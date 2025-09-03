Dolar
Spor, Futbol

Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri açıklandı

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin Trendyol Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarındaki ertelenen müsabakalarının oynanacağı günler belirlendi.

Ceren Aydınonat  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Süper Lig'de ertelenen 1. ve 3. hafta maçlarının tarihleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligin ilk haftasında oynanması gereken Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir mücadeleleriyle 3. haftada ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa müsabakası, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.

Sezonun ilk haftasında oynanması gereken Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı ise 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

Üçüncü haftada ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir mücadelelerinin oynanacağı tarihler, daha sonra ilan edilecek.

