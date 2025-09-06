Kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nin suyla buluştuğu an vatandaş tarafından kaydedildi

Sakarya
Sağanak yağışın ardından Maden Deresi, yeniden suyla buluştu. O anlar, bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Yurdun kuzeybatı kesiminde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren yağışlar etkili oldu.
Sakarya’nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında bulunan tarihi Maden Deresi, bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden suyla buluştu. Kuraklık nedeniyle bir süredir su akışının durduğu derede, yağışların ardından yeniden su akmaya başladı.
Bölgede bulunan vatandaşlar, derede suyun geliş anını cep telefonuyla kaydetti.
Derenin suya kavuştuğu anı cep telefonuyla kaydeden Mehmet Çalık, "Su hayattır, su hayattır. Maden Deresi yeniden suyla buluştu. Şükürler olsun ya Rabbi." ifadesini kullandı.