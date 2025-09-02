Dolar
Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Dünya

Pakistan'ın Pencap eyaletinde seller nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 23 Ağustos'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Emirhan Demir  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Pakistan'ın Pencap eyaletinde seller nedeniyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı Fotoğraf: Muhammad Reza/AA

Ankara

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan seller, Pencap'ta etkisini sürdürüyor.

Eyalet yetkilileri, sellerde 23 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısının 41'e çıktığını, 8 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Sellerden eyalet genelinde 2,4 milyondan fazla kişinin etkilendiğini aktaran yetkililer, 900 bini aşkın kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ifade etti.

Yetkililer, eyaletin Kamalia bölgesinde 80'den fazla köyün sular altında kaldığını, şimdiye kadar kurtarılanların sayısının 60 bini geçtiğini açıkladı.

Şiddetli yağışların süreceğini kaydeden yetkililer, eyaletin tarihindeki en şiddetli sel felaketiyle mücadele ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Associated Press'e konuşan yetkililer ise arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçlarından faydalanılarak yüksek yerlerde mahsur kalanların yerlerinin tespit edildiğini söyledi.

Ülkenin Sind eyaletinde ise 1,6 milyonu aşkın kişiyi etkilemesi öngörülen nehir taşkını felaketine karşı 24 binden fazla kişi kamp alanlarına tahliye edildi.

