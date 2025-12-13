Dolar
logo
Dünya

Gazze'deki hükümet: Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne, yaklaşık 4 milyon dolar zarara yol açtı

Gazze Şeridi'nde 10 Aralık'tan bu yana etkili olan kutup kökenli Byron fırtınasının ilk tahminlere göre 11 kişinin ölümüne yaklaşık 4 milyon dolar zarara neden olduğu bildirildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ali Semerci  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Gazze'deki hükümet: Byron fırtınası 11 kişinin ölümüne, yaklaşık 4 milyon dolar zarara yol açtı

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

Sivil savunma ekiplerinin, İsrail tarafından bombalanarak hasar gören, yağmur ve fırtına nedeniyle çöken yaklaşık 13 binanın enkazından 11 Filistinlinin cesedini çıkardığını söyleyen Sevabite, ekiplerin enkaz altındaki kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İlk tahminlere göre olumsuz hava koşullarının neden olduğu zararın yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu dile getiren Sevabite, fırtınadan en çok çadırların etkilendiğini, 53 bin çadırın kısmen veya tamamen hasar gördüğünü kaydetti.

Yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı 27 binden fazla çadırın sular altında kaldığını ve sürüklendiğini belirten Sevabite, yaklaşık bir buçuk milyon yerinden edilmiş kişiden 250 binden fazlasının bu durumdan etkilendiğini ve bunların çoğunun asgari düzeyde koruma sağlamayan çadırlarda ve ilkel barınaklarda yaşadığını belirtti.

Sevabite, fırtınanın Gazze Şeridi'ndeki yollara zarar verdiğini, su şebekesinin zarar görmesi sonucu temiz suyun çamurlu suyla karıştığını dile getirdi.

Fırtına ve şiddetli yağıştan dolayı binlerce Filistinli ailenin gıda stoklarını kaybettiğini söyleyen Sevabite, seraların da hasar gördüğünü ifade etti.

Sağlık alanındaki kayıplara da dikkati çeken Sevabite, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bölgelerde hizmet veren onlarca mobil sağlık noktasının hasar gördüğünü, ilaç ve tıbbi malzemelerin kaybolduğunu belirtti.

Sevabite, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze Şeridi'ne 300 bin çadır ve mobil ev ile acil durum malzemelerinin girişini ve güvenli barınakların inşasını engellediğini dile getirdi.

