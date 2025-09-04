Dolar
Gündem

Sakarya'nın 12 ilçesinde yetiştirilen aronyada hasat zamanı

Sakarya'nın ilçelerinde yetiştirilen, sağlığa olumlu etkileri dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadına başlandı.

Mehmet Karakaş  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Sakarya'nın 12 ilçesinde yetiştirilen aronyada hasat zamanı Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında Sakarya'nın 12 ilçesinde yetiştirilen meyveden bu yıl ortalama 135 ton rekolte bekleniyor.

Söğütlü ilçesindeki hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, hasadın üreticiye hayır ve bereket getirmesini temenni etti.

Gelecek yıllarda aronya için tesis yapıldığında rekoltenin daha da artacağını tahmin ettiğini dile getiren Baş, "Bölgede tesis yapımını kaldırabilecek üretim miktarı var. Bunun işleme kısmındaki tesisi veya soğuk hava deposunu kaldırabilecek miktarda üretimin bölgede kümelendiğini gördüm. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir veri." dedi.

Baş, üretim ve işleme sürecinde gereken kalemler için hibe desteklerini faaliyete geçirmeyi planladıklarını, bireysel anlamda da üreticiyi organik tarım desteğine dahil edeceklerini söyledi.

Aronya yetiştiricisi Cihat Özlük de bu yılın kurak geçtiğini, aronyanın suyu sevmesi nedeniyle üretim aşamasında zorluk yaşadıklarını anlattı.

Sulama sistemi sayesinde güzel ürün elde ettiklerini aktaran Özlük, aronyadan sirke, reçel, marmelat ve pekmez özü yaptığını kaydetti.

Yetiştirici Sinan Efe de 23 dönüm arazide 11 bin aronya fidanı ektiklerini, 5 yıldır üretime devam ettiklerini dile getirdi.

Sakarya'nın 12 ilçesinde yetiştirilen aronyada hasat zamanı

