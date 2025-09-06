Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,267.00
BTC/USDT
110,087.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

Lale Köklü Karagöz  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi Fotoğraf: Ali Küçük/AA

Hatay

Malatya'da "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buradaki törende ise Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, TOKİ Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Kentteki törenle, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırların felaketinden asırların ihya, inşa operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve liderliğinde bir seferberlik ruhuyla devam ettiğini söyledi.

Bugün de 8'inci kuranın çekildiğini anımsatan Masatlı, "Anahtarları hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Bizim bugün 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahipleri belli oldu. Toplamda da şu ana kadar 86 bin 754 vatandaşımıza biz bu manada hak sahipliğini belirlemiş olduk. İnşallah bundan sonra da diğer kuralarda da çalışmalarımıza ve anahtar teslimlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Hatay'da konut yapımlarının yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı gibi önemli projelerin de devam ettiğini vurgulayan Masatlı, kentin deprem öncesine göre daha iyi olması için çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nin suyla buluştuğu an vatandaş tarafından kaydedildi
Birçok ilde Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi

Benzer haberler

Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi

Hatay'da depremzede kadınlar "Hünerhane Atölyeleri" ile el becerilerini geliştiriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti

Hatay ve Adana'da 6 Şubat depremlerinin ardından 234 yeni okul inşa edildi

Hatay ve Adana'da 6 Şubat depremlerinin ardından 234 yeni okul inşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığından Hatay'daki gıda denetimine ilişkin paylaşım

Tarım ve Orman Bakanlığından Hatay'daki gıda denetimine ilişkin paylaşım
Hatay'da iki arkadaş Bayraktar TB2'nin ahşap maketini tasarladı

Hatay'da iki arkadaş Bayraktar TB2'nin ahşap maketini tasarladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet