Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin istihdamı için başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alacak

Ankara

Bakan Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
