Spor

Bakan Bak'tan milli atıcılara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan milli atıcıları kutladı.

Çağlanur Tuncel  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Bakan Bak'tan milli atıcılara tebrik mesajı

Ankara

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2'si altın, 3'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran Damla Köse ile erkekler 10 metre havalı tabancada üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan trio takımımızı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

