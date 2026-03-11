Dolar
44.09
Euro
51.21
Altın
5,183.81
ETH/USDT
2,022.00
BTC/USDT
69,515.00
BIST 100
13,158.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Spor

"Yeşilay Satranç Turnuvası" Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde düzenlenen Yeşilay Satranç Turnuvası, yoğun katılımla tamamlandı.

Halil İbrahim Avşar  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
"Yeşilay Satranç Turnuvası" Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Ankara

Yeşilay Spor Kulübünün açıklamasına göre 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye genelinde 7 bin 692 erkek ve 2 bin 285 kadın olmak üzere toplam 9 bin 977 sporcu katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, her yaştan bireyi sporla buluşturmaya ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Satranç; strateji, sabır ve disiplin gerektiren önemli bir spor dalıdır. Gençlerimizin zihinsel gelişimine katkı sunarken aynı zamanda spor aracılığıyla sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. 81 ilde gerçekleşen bu yoğun katılım, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Turnuva süresince, Yeşilay'ın 81 ildeki şubeleri tarafından etkinlik alanlarında stantlar kurularak katılımcılara bağımlılıklardan korunma konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliklerde ayrıca, sporculara ve ziyaretçilere çeşitli hediyeler dağıtılarak, Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında farkındalık oluşturuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı
Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak
Tüketiciler Birliğinden "ev, araç, uçak, tekne kiralanır, IBAN kiralanmaz" uyarısı
Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenlerine hazırlanıyor
Diyanet 59 dildeki yayımlarıyla milyonlarca kişiye hizmet sunuyor

Benzer haberler

"Yeşilay Satranç Turnuvası" Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

"Yeşilay Satranç Turnuvası" Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet