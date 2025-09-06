Dolar
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve trafik kazaları, kentte trafik yoğunluğunu artırdı.

Ümit Türk, Muhammed Gencebay Gür, İlyas Kaçar, Alper Korkmaz  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk Hasdal'dan başlıyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca da araçlar yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy'den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu arttı.

Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde ise Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor.

Araçların ilerleyemediği yerlerde bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı görüldü.

