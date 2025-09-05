Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
7 Eylül Pazar:
15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Somaspor-Mardin 1969 Spor (Soma Atatürk)
15.30 Muşspor-Ankara Demirspor (Muş Şehir)
15.30 Yeni Malatyaspor-Güzide Gebzespor (Yeni Malatya)
16.00 Adanaspor-Menemen FK (Yeni Adana)
16.30 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor (Bolluca)
17.00 Aliağa Futbol-Fethiyespor (Aliağa Atatürk)
19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Granny's Waffles Kırklarelispor (Isparta Atatürk)
19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor (Mersin)
Beyaz Grup:
7 Eylül Pazar:
16.00 GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928 (Gazi)
16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Adana 01 FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
17.00 Altınordu-Anagold 24Erzincanspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
19.00 Batman Petrolspor-İskenderunspor (Batman)
19.00 Karacabey Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
19.00 Karaman FK-Sultan Su İnegölspor (Yeni Karaman)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Kepezspor (11 Nisan)
19.00 MKE Ankaragücü-Seza Çimento Elazığspor (Eryaman)
20.00 Muğlaspor-Beykoz Anadoluspor (Bodrum İlçe)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
7 Eylül Pazar:
15.00 Polatlı 1926 SK-Bursa Nilüfer Futbol (Polatlı İlçe)
15.00 Etimesgut SK-Silivrispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
17.00 Çorluspor 1947-Bulvarspor (General Basri Saran)
17.00 İnkılap Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (Silivri Müjdat Gürsu)
17.00 Galata SK-Edirnespor (Stat belli değil)
17.00 İnegöl Kafkas SK-Astor Enerji Çankaya SK (İnegöl İlçe)
17.00 Bursa Yıldırım SK-Kestel Çilek SK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
17.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Yalova FK 77 SK (Silivri Müjdat Gürsu)
2. Grup:
7 Eylül Pazar:
15.00 Suvermez Kapadokyaspor-Malatya Yeşilyurt SK (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
15.00 Kırıkkale FK-Ağrı 1970 SK (Başpınar)
15.00 12 Bingölspor-Karaköprü Belediyespor (Bingöl Şehir)
15.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Silifke Belediyespor (Kırşehir Ahi)
15.00 Diyarbekirspor-Niğde Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
15.00 Kahramanmaraşspor-Kilis 1984 (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
16.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Osmaniyespor (Kızıltepe İlçe)
19.00 Erciyes 38 Futbol-T.Metal 1963 Spor (RHG Enertürk Enerji)
3. Grup:
7 Eylül Pazar:
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Şehit Vefa Karakurdu)
15.00 Artvin Hopaspor-Orduspor 1967 (Arhavi İlçe)
15.00 Fatsa Belediyespor-1926 Bulancakspor (Fatsa İlçe)
15.00 Pazarspor-Smart Holding Çayelispor (Pazar İlçe)
15.00 Tokat Belediyespor-Zonguldakspor (Erbaa Yeni İlçe)
15.00 Düzcespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Düzce Şehir)
19.00 Giresunspor-Amasyaspor (Çotanak)
19.00 52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu (Yeni Ordu)
4. Grup:
7 Eylül Pazar:
17.00 Oktaş Uşakspor-Altay (Uşak 1 Eylül)
17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Ülkea Nazillispor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
17.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-İzmir Çoruhlu FK (Denizli Atatürk)
17.00 Söke 1970 SK-Balıkesirspor (Didim Atatürk)
19.00 Tire 2021 FK-Kütahyaspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 Karşıyaka-Afyonspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eskişehirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Eskişehir Yeni)
19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Alanya 1221 Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.