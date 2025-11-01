Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Konyaspor iç sahada istikrar peşinde

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, yarın sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Abdullah Doğan  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Konyaspor iç sahada istikrar peşinde

Konya

Süper Lig’in 10. haftası itibarıyla 14 puanla 8. sırada yer alan Konyaspor, dış sahada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Konyaspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonunda 8 puan toplayarak dış sahada daha iyi bir performans gösterdi.

İç sahada ise aynı başarıyı gösteremeyen yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet alırken 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve 6 puan elde edebildi.

Deplasmanda tek yenilgi

Sezona, Eyüpspor deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Konyaspor, dış sahada Göztepe ve Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Son deplasman maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 üstünlük kuran Konyaspor, konuk olduğu maçlardaki tek yenilgisini Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak yaşadı.

İç sahada 3 yenilgi moral bozdu

Konyaspor, taraftarı önünde oynadığı maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Gaziantep FK ve Başakşehir'i iç sahada yenen Konyaspor; Alanyaspor, Kocaelispor ve Beşiktaş karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

Konyaspor, evindeki son 2 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Cengiz Yönet: "Bu istatistikler hep böyle devam edecek diye bir durum yok"

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasından alacağı galibiyetle taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, AA muhabirine, Samsunspor maçı hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Kendi seyircisi önünde takımın mutlak galibiyetle sahaya çıkacağını vurgulayan Yönet, şöyle konuştu:

"Samsunspor ligin güçlü ekiplerinden biri. Özellikle Avrupa'da çok önemli işler yaptılar. Geniş ve kaliteli bir kadrosu var. Ancak biz de maça çok iyi hazırlandık. Konyaspor'un dış saha maçlarında daha başarılı olduğunu görüyoruz. Dış saha performansında ligde 5. sıradayız. Sahamızda ise 5 maçta 3 mağlubiyet can sıkıcı bir durum. Fakat bu istatistikler hep böyle devam edecek diye bir durum yok. Samsunspor karşısında seyircimizin desteğiyle 3 puan alıp ilerleyeceğimize inanıyorum. Deplasmanda aldığımız başarılı sonuçları taraftarımızın desteğiyle iç sahada da yaşamak istiyoruz."

