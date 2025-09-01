Dolar
Spor, Futbol

TFF, 1. Lig'den düşen ve 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gitti.

Ceren Aydınonat  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
TFF, 1. Lig'den düşen ve 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gitti

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 1. ve 2. Lig kulüplerinin görüşleri neticesinde 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısı 5'ten 4'e düşürülürken 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takım sayısı ise 3'ten 4'e çıkarıldı.

Yükselecek olan 4 takımdan 2'si doğrudan, 2'si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecek.

Statülerde yapılan değişiklik sonrası Trendyol 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacak.

