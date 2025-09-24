Dolar
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda farklı yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Murat Asil  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda farklı yendi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta, top direk dibinden auta çıktı.

32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

45. dakikada Jung'un savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

45+1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

Maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamladı.

53. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

58. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

65. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Rafa Silva'nın tek pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, kaleci topu çeldi.

72. dakikada topla buluşan Cardoso'nun yayın gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Mert Günok uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile ceza sahası içerisinde verkaç yapan Rafa Silva'nın sol çaprazdan uzak kaleye gönderdiği şutta, kaleci topu uzanarak çeldi.

Beşiktaş, Rafa Silva'nın hat-trick yaptığı maçta Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Kayserispor Başkanı Açıkalın: Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var

Zecorner Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, istemedikleri farklı bir skorla yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Açıkalın, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımdaki her oyuncunun çok değerli olduğunu belirterek, "Bugün de o değere layık bir şekilde arkadaşlarımız mücadele etti. Sonuç istediğimiz gibi olmadı." dedi.

Beşiktaş'ın, ligin önemli takımlarından biri olduğunu anlatan Açıkalın, şunları kaydetti:

"Yüksek kalitede oyuncuları var. Onların da eksikleri vardı ama bizim kadar etkilenmezler. Kadro derinlikleri bizden daha fazla. Daha iyi oynamalıydık, daha iyi mücadele etmeliydik, daha hırslı olmalıydık. Genç arkadaşlarımız oynadı, hata yaptılar. Hata da yapacaklar. Yapa yapa yapmamayı öğrenecekler. O yüzden gençlerimize sahip çıkacağız. İlk 11 oyuncusu diye bir şey yok, bunların hepsi Kayserispor'un oyuncusu. Hepsi değerli. Önümüzde bir Gençlerbirliği maçı var. O maçta galibiyet alarak seri yakalamak istiyoruz. Trabzonspor maçından sonra milli ara var. O aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum."

