Göztepe, sahasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

İzmir
Göztepe 23. dakikada öne geçti. Juan'ın sol kanattan getirip ceza sahasında çizgiye indikten sonra çevirdiği topla kale sahası içerisinde buluşan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
40. dakikada Göztepe 2. gole yaklaştı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Heliton'un vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
46. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeş'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Efkan Bekiroğlu'na gönderdi. Efkan Bekiroğlu'nun yakın mesafeden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
47. dakikadaki Samsunspor atağında Soner Gönül'ün kafasıyla sektirdiği topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.
68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan, orta sahadan getirdiği topu sağ kanattan hızla çıkan Arda Okan Kurtulan'a aktardı. Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-0
Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
"Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"
Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını bildirdi.
Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirdikleri için çok mutlu olduğunu belirtti.
Değerli bir galibiyet aldıklarını aktaran Stoilov, "Bütün Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü, taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Tabii ki aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Çok fazla sakatlık, cezalı oyuncular vardı ama bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan ötürü gerçekten çok mutluyum. Şimdi oyuncularım için biraz dinlenme vakti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Maçtaki 2 golü atan Arda Okan Kurtulan'ın performansına ilişkin soruya da Stoilov, Arda'nın özelliklerini çok iyi bildiklerini, kanat bek oynadığı maçlarda da pozisyonlara girdiğini, genç oyuncunun çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Transferlere ilişkin soruya da Stoilov, en önemli pozisyonun santrafor olduğunu, bunu bir an önce sonuçlandırmak istediklerini ve oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
Bu transfer döneminde takımdaki rekabeti artırmaları gerektiğini vurgulayan Stoilov, takıma istedikleri doğru oyuncuları almaları durumunda bazı yabancı oyuncularla yolları ayırabileceklerini dile getirdi.
Stoilov, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin olduğunu ve bu hedef için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.