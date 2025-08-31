Galatasaray, Süper Lig'de 4 maçta 12 puana ulaştı

İstanbul
RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan mücadelenin başında iki takım da tehlikeli ataklar geliştirdi. Maçta gol perdesini 20. dakikada sarı-kırmızılı takımdan Davinson Sanchez açtı. Galatasaray, müsabakanın devre arasına 1-0 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı da dengeli geçti. Ev sahibi ekip, 65. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oyundan düşmeyen Çaykur Rizespor, 73. dakikada Dal Varesanovic'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin 90+2. dakikasında sahneye çıkan Mauro Icardi, Galatasaray'ı 3-1 üstünlüğe taşıyan golü atarak maçın skorunu belirledi.
Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 4'te 4 yaparak girdi.
Çaykur Rizespor ise 3. maçında 2. yenilgisini yaşayarak 1 puanda kaldı.
Süper Lig'deki 4000. gol Sanchez'den
Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde attığı 4000. gol, Davinson Sanchez'den geldi.
Sarı-kırmızılı ekip, 68. sezonu oynanan ligde Çaykur Rizespor müsabakasına kadar 3 bin 999 kez rakip fileleri havalandırdı.
Karadeniz temsilcisiyle yapılan müsabakanın 20. dakikasında Davinson Sanchez'in kafayla filelere gönderdiği top, sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihindeki 4000. golü oldu.
Galatasaray'ın profesyonel lig tarihindeki ilk golünü Metin Oktay, bininci golünü 1979'da Turgay İnan, 2000. golünü 1996'da Hakan Ünsal, 3000. golünü ise 2011'de MKE Ankaragücü'nde forma giyen Jan Rajnoch kendi kalesine attı.
Sanchez, bu sezon ilk golünü attı
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımdaki 3. sezonunu geçiren tecrübeli stoper, Galatasaray formasıyla 80. resmi maçına çıktı. Geride kalan bölümde 8 kez fileleri havalandıran Sanchez, bu sezon ilk kez tabelayı değiştirdi.
Osimhen'den üst üste 2 haftada 2 gol
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 75 milyon avro ödeyip Türk futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak kadrosuna kattığı Osimhen, sezona hızlı başladı. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan 25 yaşındaki santrfor, 3. haftadaki Zecorner Kayserispor maçının ardından 4. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında da rakip fileleri sarstı.
Osimhen, bu sezon 3. resmi maçında 2 gole ulaştı.
Icardi, iç sahada 2'de 2 yaptı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon iç sahadaki 2 maçı da boş geçmedi.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, 2. haftada RAMS Park'ta yapılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından Çaykur Rizespor mücadelesinde de gol sevinci yaşadı.
Bu sezon 3 maçta toplamda 50 dakika süre alan Icardi, 2 kez fileleri havalandırdı.
Singo ilk kez sahada
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı takımdaki ilk maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 31 milyon avro bedelle Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinin 90. dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.
Singo, müsabakanın ardından taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.
İlk 18 dakikada iki top direkten döndü
Maçın ilk 18 dakikasında iki takımın birer şutunda top direkten döndü.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın, 18. dakikasında ise Çaykur Rizespor'dan Taha Şahin'in şutları üst direğe gitti.
Sekiz maç sonra gol yedi
Galatasaray, 8 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü.
"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray, ligde bu sezon oynadığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0, Kayserispor maçını da 4-0 kazandı. Son 8 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray'ın bu serisi Çaykur Rizespor maçıyla sona erdi.
Son 15 resmi maçı kazandı
Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.
Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 15 karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.
Bu sezon ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 45 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.
Sahasındaki son 20 lig maçını kaybetmedi
Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 lig maçında mağlup olmadı.
Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 20 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 20 iç saha maçında 52 kez rakip fileleri havalandırırken 16 golü kalesinde gördü.
İlk 4 maçta 13 gol attı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçta 13 gol atarken sezona iyi bir hücum performansıyla girdi.
İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kayserispor'u da 4-0 ile geçti. "Cimbom" son olarak Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
İlk 4 maçta 13 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 1 gol gördü.
Rekabette son 7 maçın galibi Galatasaray
İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 7 maçı sarı-kırmızılı takım kazandı.
Galatasaray, Karadeniz temsilcisiyle yaptığı son 7 müsabakayı 3-2, 4-2, 1-0, 6-2, 5-0, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı. Söz konusu maçlarda 24 gol atan "Cimbom", kalesinde 8 gol gördü.
Günay, Galatasaray formasıyla ligde ilk kez gol yedi
Günay Güvenç, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 9. maçta ilk kez kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla ilk Süper Lig maçına 3 Kasım 2023 tarihinde 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçıyla çıktı. Söz konusu maçın 59. dakikasında sakatlanan Muslera'nın yerine oyuna giren Günay, son 31 dakikayı gol yemeden tamamladı. Sonrasında 7 lig maçına daha çıkan Günay, bu karşılaşmalarda gole izin vermedi.
Galatasaray'daki 9. lig sınavını Çaykur Rizespor karşısında veren Günay Güvenç, 73. dakikada yediği golle serisini sürdüremedi.
Taraftardan Yunus, Zaniolo ve Günay'a büyük destek
Galatasaray taraftarı, maç sonunda bazı futbolculara ekstra destek verdi.
Singo'nun "üçlü" tezahüratını başlatmasını isteyen taraftarlar, ardından Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo ve Günay Güvenç'e özel moral verdi.
Son 2 sezonu farklı takımlarda kiralık geçiren ve istediği performansı serileyemeyen Zaniolo'yu çağırarak başlayan taraftarlar, ardından Yunus Akgün'ü istedi. Taraftarlar, altyapıdan yetişen Yunus Akgün için, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." ve "Cimbom'un çocuğu Yunus Akgün." şeklinde tezahürat yaptı.
Fernando Muslera'nın 14 sezon sonra takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Günay Güvenç'i de çağıran taraftarlar, tecrübeli file bekçisine özel destek verdi.
Rizespor'un golü VAR'a takıldı
Çaykur Rizespor'un attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.
Karadeniz temsilcisi, mücadelenin 34. dakikasında Arnavut futbolcu Qazim Laçi'nin ceza sahası dışından attığı şık golle 1-1 beraberliği yakaladı. Gol kararı veren hakem Ali Yılmaz, VAR'dan gelen uyarıdan sonra pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek ağlara giden topu geçersiz saydı.
Karadeniz temsilcisi galibiyetle tanışamadı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu sezon yaptığı 3. maçta da galibiyet yaşayamadı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu sezon yaptığı 3. maçta da galibiyet yaşayamadı.

Ligde bir maçı eksik olan yeşil-mavili takım, 4. haftayı 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle kapattı. Henüz galibiyet alamayan Karadeniz temsilcisi, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.