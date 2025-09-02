Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül'de yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü yapılacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Kura çekimini 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.
