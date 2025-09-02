Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Süha Gür  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül'de yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimini 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
