Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi

23. dakikada Balogh'un ara pasına hareketlenen Linetty'nin sağ çaprazdan şutunda, top az farkla auta çıktı.
27. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Agyei'nin ortasında Serdar Dursun'un vuruşunda, kaleye yönelen topu Adil Demirbağ uzaklaştırdı.
44. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Agyei'nin ortasında, defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Tayfur Bingöl ağlara gönderdi: 0-1
49. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Ndaou'nun ortasında Umut Nayir, Balogh'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı kaleci Jovanovic'in sağından ağlara gönderdi: 1-1
63. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Linetty'nin sağ kanattan pasında Keita'nın uzaktan sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2
71. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Keita'nın ara pasında Tayfur Bingöl'ün kale önünden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3
77. dakikada Adil Demirbağ'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-3
Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.