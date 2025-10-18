Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak

Antalya
Gaziantep Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Sander Van de Streek de maçta forma giyemeyecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut, takımın başında ilk maçına Gaziantep deplasmanında çıkacak.
Ligin 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.
Rakibinin 4 puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü çalışmanın ardından Gaziantep'e gidecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.