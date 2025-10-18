Dolar
Yaşam

85'lik Selahattin dede "kolunda torunları elinde bastonuyla" maçlara gidiyor

Ağrı'da yaşayan 85 yaşındaki futbol tutkunu Selahattin Cur, Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ağrı 1970 Spor'un maçlarına "elinde bastonu kolunda torunlarıyla" gidiyor.

Abdullah Söylemez  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
85'lik Selahattin dede "kolunda torunları elinde bastonuyla" maçlara gidiyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden sarı-siyahlı takımın taraftarı Selahattin Cur, ilerleyen yaşına rağmen iç saha maçlarını tribünden takip etmeyi sürdürüyor.

Yaşa bağlı duyma, konuşma ve yürüme zorluğu çekmesine rağmen takımın iç saha maçlarını kaçırmayan Cur, Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'na kolunda torunları ve elinde bastonuyla geliyor.

"Kulübün en yaşlı taraftarı" olarak bilinen tribünlerin "sessiz gücü" Cur, futbol tutkusunu, maçlarda kendisine eşlik eden torunları Yakup (10) ve Yusuf'a da (11) aşılamaya çalışıyor.

Kulüp yöneticileri, takımın galibiyetleriyle sevinip mağlubiyetleriyle üzülen ve her zaman sarı-siyahlı renklere destek olan Cur'u evinde ziyaret edip 04 numaralı ve üzerinde ismi yazılan forma hediye etti.

"Duasıyla destek oluyor"

Ağrı 1970 Spor Kulüp Başkanı Ufuk Balkis, AA muhabirine, Cur'un her maça gelerek kendilerini desteklediğini söyledi.

Taraftarlığın yaşının olmadığını ifade eden Balkis, "Selahattin amcamız 85 yaşında ve en yaşlı taraftarımız. Yaşına ve futbolculara verdiği kıymete hürmeten evinde ziyaret ettik. Takım atağa kalktığında ve pozisyona girdiğinde amcamız duasıyla destek oluyor. Sağ olsun maçlarda bizi yalnız bırakmıyor. O bizi yalnız bırakmadıkça da ondan aldığımız gücü sahaya yansıtıyoruz. Daha iyi bir ortamda maçları izlemesi için amcamıza 'vıp protokol kartı' hediye ettik. Ağrı 1970 Sporlu olmak böyle bir şey. Şehirde taraftarlık ruhunu oluşturmaya başladık. Taraftar olarak amcamız büyük bir örnek." dedi.

Balkis, her zaman takıma destek olan Cur'a teşekkür etti.

