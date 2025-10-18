Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde Kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Bozhan Memiş  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

İstanbul

Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik var.

Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.

Tribünlerin dolması bekleniyor

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 40 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Son oynanan Samsunspor mücadelesinden golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında kazanarak 3 puana uzanmak istiyor.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Adem Köz'ün hafta arasında tribün gruplarıyla bir araya gelmesi ve sarı-lacivertlilerin perşembe günü satışa çıkardığı ancak dün tükenen kombine biletlerin ardından yarınki müsabakada tribünlerin dolması bekleniyor.

Bu haberi paylaşın
