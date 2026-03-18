Başakşehir ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı

İstanbul
Bu sonuçla iki takım da ligde 7. beraberliğini yaşadı. Başakşehir, puanını 43'e, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.
11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Solda Kazımcan Karataş'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harit'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian çeldi. Dönen topa Kazımcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta Julian yine gole izin vermedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
64. dakikada Hesap.com Antalyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Paal'ın ceza yayının solundan havalandırdığı topu kontrol eden Soner Dikmen, penaltı noktası civarından vuruşunu yaptı. Açıyı çabuk kapatan kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşma golsüz tamamlandı.
Nuri Şahin: "Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik"
RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aradan önceki maçların önemini vurgulayan Nuri Şahin, "İstemediğimiz bir oyun ve sonuç. Rakip 5'li oynayarak defansif anlamda bizi nasıl karşıladığını ve ne yapmaya geldiğini gösterdi. Çok yavaş oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Üç puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok üzgünüm. Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik. Milli arada biraz dinlenip Kocaelispor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.