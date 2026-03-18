Dolar
44.27
Euro
50.76
Altın
4,818.90
ETH/USDT
2,194.00
BTC/USDT
71,367.00
BIST 100
13,115.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Suudi Arabistan, Riyad'a füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Başakşehir ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Emre Doğan  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Başakşehir ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Bu sonuçla iki takım da ligde 7. beraberliğini yaşadı. Başakşehir, puanını 43'e, Antalyaspor ise 25'e çıkardı.

11. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Solda Kazımcan Karataş'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harit'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Julian çeldi. Dönen topa Kazımcan'ın dar açıdan yaptığı vuruşta Julian yine gole izin vermedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasında Van de Streek'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

64. dakikada Hesap.com Antalyaspor önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Paal'ın ceza yayının solundan havalandırdığı topu kontrol eden Soner Dikmen, penaltı noktası civarından vuruşunu yaptı. Açıyı çabuk kapatan kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşma golsüz tamamlandı.

Nuri Şahin: "Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik"

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek aradan önceki maçların önemini vurgulayan Nuri Şahin, "İstemediğimiz bir oyun ve sonuç. Rakip 5'li oynayarak defansif anlamda bizi nasıl karşıladığını ve ne yapmaya geldiğini gösterdi. Çok yavaş oynadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Üç puanı hak eden bir oyun yoktu. Çok üzgünüm. Çok gereksiz ve beklemediğimiz 2 puan kaybettik. Milli arada biraz dinlenip Kocaelispor maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti
Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ın, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eğitim Ailesi ile İftar Programı'ndaki konuşmasına ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda savaşın gidişatını görüştü
Şırnak'ta selden vatandaşların son anda kurtulmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi

Benzer haberler

Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı

Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı
Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak

Antalyaspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet