Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari takımını 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Fatih Erel  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda finale yükseldi

İstanbul
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Romanya temsilcisi CSO Voluntari'yi 3-0 yenerek finale yükseldi.
Sala Polivalenta'da oynanan mücadelenin ilk setini sarı-kırmızılı ekip, 25-13 kazanırken ikinci seti de 25-10 galip tamamladı. Üçüncü seti de 25-8 kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı finale çıktı.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında da evinde rakibini 3-0 yenmişti.

Galatasaray Daikin, finalde Chieri'76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

