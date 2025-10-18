Dolar
Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek.

Erkut Kargın  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak

Samsun

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 14.30'ta başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

Karadeniz ekibinde Kayserispor maçı öncesinde tedavisi devam eden Bedirhan Çetin, dışında eksik bulunmuyor.

Tedavileri tamamlanan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu ve Afonso Sousa, görev verilmesi halinde bu maçta oynayabilecek.

