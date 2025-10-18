Büyükçekmece'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe açıldı
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle kapanan yolun Edirne istikameti trafiğe açıldı.
İstanbul
D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve M.E.P'nin (25) kullandığı 59 AAR 214 plakalı tır, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.
Tırın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Belediye ekiplerin tırın kaldırılması için başlattığı çalışma yaklaşık 3 saatte tamamlandı.
Ardından yol trafiğe açılırken, ekipler bölgede kumlama çalışması yaptı.
