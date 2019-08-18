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Spor, Futbol

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: Kazanacağımızı biliyordum

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin, "Galatasaray'a daha fazla da gol atabilirdik ama olmadı. Galatasaray karşısında 3 puan almak da mutluluk verici." dedi.

Sebahatdin Zeyrek   | 18.08.2019
Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin: Kazanacağımızı biliyordum

Denizli

Sezon başında fikstür çekilmeden önce Süper Lig'e Galatasaray'ı 2-0 yenerek başlayacaklarını rüyasında gördüğünü söyleyen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, "Kazancağımızı biliyordum. Galatasaray'a daha fazla da gol atabilirdik ama olmadı. Galatasaray karşısında 3 puan almak da mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Galatasaray'a daha fazla da gol atabilirdik ama olmadı"

Fikstür çekilmeden 3 ay önce, sezona Galatasaray maçıyla başlayacaklarını ve müsabakayı 2-0 kazanacaklarını söylediğini hatırlatan Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Maç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızı biliyordum. Galatasaray'a daha fazla da gol atabilirdik ama olmadı. Galatasaray karşısında 3 puan almak da mutluluk verici. Şu an federasyondan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu, 3 milyon lira da olabilir, 2 milyon 800 bin lira da. Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin liradır. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım. Bu sezon galibiyet primlerimiz ortalama 50'şer bin lira olacak." 

Ali Çetin, 21 Temmuz'da basın mensuplarına açıklama yapmış, "Bir ay önce rüyamda Süper Lig'deki ilk karşılaşmayı Galatasaray ile oynadığımızı görmüştüm. Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz diye basın toplantısında söylemiştim. Fikstür çekimi yapıldı. İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum." demişti.

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