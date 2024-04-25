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Spor, Futbol

Alanyaspor'dan TFF'nin seçim tarihine destek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), seçimli genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağı yönündeki kararına destek verdi.

Mustafa Kurt  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Alanyaspor'dan TFF'nin seçim tarihine destek

Antalya

Alanyaspor, TFF temmuz ayında seçime gitmesine yönelik çıkan tartışma ve gerginliklerin bir kenara bırakılıp geleceğe güvenle bakılması gerektiğini bildirdi.

Futbolu yönetenlerin zaman zaman hata yapabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada "TFF, genel kurul tarihini 18 Temmuz olarak belirlemiştir. Önümüzde, ülkemizin prestiji ve futbolumuzun daha ileriye gitmesi açısından son derece önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'na katılmamızda büyük emekleri olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunun bizleri Almanya'da milli takımla birlikte temsil etmeleri en doğal haklarıdır." denildi.

Büyükekşi ve yönetim kurulunun yıllar sonra naklen yayın ihalesinde kulüplerin hakkını sonuna kadar koruyarak, kulüplerin alacağı parayı iki katına çıkarmayı başardığı aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Belki büyük kulüpler için bu rakam çok fazla önem arz etmeyebilir ama biz Anadolu kulüpleri için çok önemli bir kazançtır. Keza Trendyol'un sponsor olması ciddi bir katkıdır. Yıllardır yine sürüncemede kalan yabancı oyuncu kontenjanı uygulaması önümüzdeki yıllara yönelik olarak karara bağlanmıştır. Yabancı fonundan kulüplerin aldığı pay, vergi ve sosyal güvenlik primini düzenli ödeyen kulüplere geri ödenmektedir. TFF akademi projesi kapsamında Double Pass firması ile danışmanlık anlaşmaları yapılarak, altyapıların gelişimi konusunda büyük adımlar atmıştır. VAR sistemi ve yarı otomatik ofsayt sistemi hayata geçirilmiştir. İlk defa bir TFF Başkanı ve Milli Takım teknik direktörü, tek tek kulüpleri ziyaret ederek görüş ve önerilere açık olmuştur."

Federasyonun en çok hakemler konusunda eleştirildiği hatırlatılarak, Alanyaspor'un yıllardır Türk hakemlerinin her zaman arkasında durduğunu ve durmaya da devam edeceği kaydedildi.

"Biz ülkemizde yabancı hakeme karşıyız" ifadesi kullanılan açıklamada, ayrıca şu görüşlere yer verildi:

"Liyakatli Merkez Hakem Kurulları, liyakatli hakemlerin yetiştirilmesi, daha fazla eğitilmesi, TFF, MHK Başkanı ve yönetimlerinin hakemlerin arkasında gerçekten durması ile hakem hatalarının en aza ineceğine inanıyoruz. Bu ligde hangi kulübe sorsak, bir sezonda en az 10 tane skoru etkileyecek maç kaybetmelerine yol açacak hakem hatası gösterebilir. Hakem hatalarını kabul etmediğimiz sürece futbol adamı da olamayız. Türk futbolunu her daim TFF başkanı ve yönetim kurulu yönetmelidir. Futbolun ihtiyacına göre, zamanında, şeffaf kararlar alınmalı ve uygulanmalıdır. Büyükekşi ve yönetiminin iyi niyetinden ve çalışma tempolarından en küçük şüphemiz yoktur. Futbolda barış ve birliktelik iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Kaos yaratılmaması ve futbol ailesinin birlikteliği adına olağanüstü genel kurulun 18 Temmuz'da yapılması en uygun tarihtir. Futbolun geleceğine kulüpler ve delegeler 18 Temmuz'da karar vermelidir."

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