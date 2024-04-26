Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı 4-0 yendi
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 4-0 mağlup etti.
İstanbul
Premier Lig'de Arsenal ve Liverpool ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Brighton'a konuk oldu.
Manchester City, 17. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Philip Foden, 26. ve 34. dakikalardaki golleriyle farkı üçe çıkardı ve ilk yarı da 3-0 sona erdi. Maçın 62. dakikasında Julian Alvarez, farkı dörde çıkardı ve maç da 4-0 sona erdi.
Ligde son 4 hafta öncesinde şampiyonluk yolunda Arsenal, Premier Lig'de 77 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Manchester City 76 puan, Liverpool ise 74 puanda bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.