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Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı 4-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 4-0 mağlup etti.

Fatih Erel  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Premier Lig'de Manchester City, Brighton'ı 4-0 yendi

İstanbul

Premier Lig'de Arsenal ve Liverpool ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Brighton'a konuk oldu.

Manchester City, 17. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Philip Foden, 26. ve 34. dakikalardaki golleriyle farkı üçe çıkardı ve ilk yarı da 3-0 sona erdi. Maçın 62. dakikasında Julian Alvarez, farkı dörde çıkardı ve maç da 4-0 sona erdi.

Ligde son 4 hafta öncesinde şampiyonluk yolunda Arsenal, Premier Lig'de 77 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Manchester City 76 puan, Liverpool ise 74 puanda bulunuyor.

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