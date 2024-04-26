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Panathinaikos AKTOR başantrenörü Ataman: Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakibin teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi.

Emrah Altunkaya  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Panathinaikos AKTOR başantrenörü Ataman: Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız

İstanbul

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

1-1 eşitliğin olduğu ve üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

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