Avrupa Ligi'nde ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn
Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li skoreri Kendrick Nunn oldu.
İstanbul
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-79 yendiği maçta 21 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergileyen Nunn, haftanın MVP'si seçildi.
İlk haftayı 29 verimlilik puanıyla tamamlayan tecrübeli oyuncu, istatistiklerine 3 ribaunt da ekledi.
Ligde üçüncü sezonunu geçiren 30 yaşındaki Nunn, haftanın MVP'si ünvanını 6. kez elde etti.
