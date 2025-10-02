Dolar
41.61
Euro
48.81
Altın
3,838.78
ETH/USDT
4,455.60
BTC/USDT
120,019.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Avrupa Ligi'nde ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn

Basketbol Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un ABD'li skoreri Kendrick Nunn oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Avrupa Ligi'nde ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'un Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-79 yendiği maçta 21 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergileyen Nunn, haftanın MVP'si seçildi.

İlk haftayı 29 verimlilik puanıyla tamamlayan tecrübeli oyuncu, istatistiklerine 3 ribaunt da ekledi.

Ligde üçüncü sezonunu geçiren 30 yaşındaki Nunn, haftanın MVP'si ünvanını 6. kez elde etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Çankaya ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depremi değerlendirdi
"Milli Anadolu Ankası-2025" tatbikatı Konya'da icra ediliyor
Marmara Denizi'nde 5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Benzer haberler

Avrupa Ligi'nde ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn

Avrupa Ligi'nde ilk haftanın MVP'si Kendrick Nunn

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta başlayacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde şampiyonluk rekoru Real Madrid'de

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet