Dolar
42.46
Euro
49.49
Altın
4,202.54
ETH/USDT
3,057.50
BTC/USDT
92,951.00
BIST 100
11,159.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Süha Gür  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

İstanbul

Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya sekizinci sırada girdi.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ev sahibi ekip ise altıncı basamakta bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com"daki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğini iddia eden şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Basketbol Avrupa Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın başlayacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak

30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı

30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı
Kadın basketbolunda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Kadın basketbolunda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Alperen Şengün "triple-double"a yaklaştı ancak yenilgiyi engelleyemedi

Alperen Şengün "triple-double"a yaklaştı ancak yenilgiyi engelleyemedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet