Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

2025 Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin arasında oynanacak maçla sahibini bulacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Kadın basketbolunda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Ankara

İlk kez 1993'te düzenlenen, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını, 2023'te de Kahramanmaraş depremleri sebebiyle oynanmayan kupa karşılaşmasının 30'uncusu, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin, kupanın 2025'teki sahibi olmak için mücadele edecek.

Başkent, 21. kez Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe ile ÇBK Mersin üst üste 4. kez kupa için sahada

Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda peş peşe 4. defa karşılaşacak.

2019'da Kayseri'de oynanan ilk ve geçen yıl Ankara'daki son randevuyu Fenerbahçe kazandı. ÇBK Mersin ise 2022'de yine başkentin ev sahipliği yaptığı maçta tarihindeki tek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.

Daha önce oynanan 3 karşılaşmanın skorları şöyle:

2019 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 86-62

2022 - ÇBK Mersin-Fenerbahçe: 84-78

2024 - Fenerbahçe-ÇBK Mersin: 65-64

Fenerbahçe art arda 19. finaline çıkacak

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 2004 yılından bu yana oynanan tüm finallerde yer aldı.

Arka arkaya 19'uncu, toplamda 24'üncü kez Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkacak sarı-lacivertliler, iki alanda da rekoru elinde tutuyor.

Çimsa ÇBK Mersin ise 4. defa finalde boy gösterecek.

Kupanın en başarılı takımı Fenerbahçe

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez kaldıran, 10 defa ise final oynayan Fenerbahçe, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını taşıyor.

1999'da Galatasaray'a karşı oynadığı maçı kazanarak ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alan sarı-lacivertliler, 2000 yılında da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2001'de ise BOTAŞ'ı 72-65 mağlup ederek üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

Kupada 2004'te Erdemirspor'u, 2005 ve 2007 senelerinde Beşiktaş'ı yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2015'te Galatasaray'ı, 2019 ve 2024'te ise ÇBK Mersin'i mağlup etti.

Galatasaray'ın peş peşe 6 şampiyonluğu var

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez kazanan Galatasaray, art arda 6 şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1993'ten itibaren 1998'e kadar üst üste 6 defa kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir seri şampiyonluk rekoruna sahip.

2008'de Fenerbahçe'yi yenerek 10 yıl sonra yeniden kupayı alan Galatasaray, 8. ve son şampiyonluğunu da 2011'de yine Fenerbahçe karşısında elde etti.

Diğer şampiyonlar

Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 6 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2002 ve 2003, Hatay Büyükşehir Belediyespor da 2016 ve 2018 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş 2006'da, Mersin Büyükşehir Belediyespor 2009'da, Yakın Doğu Üniversitesi 2017'de, ÇBK Mersin ise 2022'de kupayı müzesine götürdü.

Kupanın şampiyonları ve finalistleri

Daha önce 29 kez düzenlenen Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:

TakımŞampiyonluk
Fenerbahçe13
Galatasaray8
BOTAŞ2
Hatay Büyükşehir Belediyespor2
ÇBK Mersin1
Beşiktaş1
Mersin Büyükşehir Belediyespor1
Yakın Doğu Üniversitesi1

YılŞampiyonFinalist
1993GalatasarayBOTAŞ Spor
1994GalatasarayBRİSA Spor
1995GalatasarayFenerbahçe
1996GalatasarayBRİSA Spor
1997GalatasarayBOTAŞ Spor
1998GalatasarayBRİSA Spor
1999FenerbahçeGalatasaray
2000FenerbahçeGalatasaray
2001FenerbahçeBOTAŞ Spor
2002BOTAŞ SporFenerbahçe
2003BOTAŞ SporErdemirspor
2004FenerbahçeErdemirspor
2005FenerbahçeBeşiktaş
2006BeşiktaşFenerbahçe
2007FenerbahçeBeşiktaş Cola Turka
2008GalatasarayFenerbahçe
2009Mersin Büyükşehir BelediyesporFenerbahçe
2010FenerbahçeGalatasaray Medical Park
2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe
2012FenerbahçeGalatasaray
2013FenerbahçeGalatasaray Odeabank
2014FenerbahçeGalatasaray Odeabank
2015FenerbahçeGalatasaray
2016Hatay Büyükşehir BelediyesporFenerbahçe
2017Yakın Doğu ÜniversitesiFenerbahçe
2018Hatay Büyükşehir BelediyesporFenerbahçe
2019FenerbahçeÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
2022ÇBK MersinFenerbahçe Alagöz Holding
2024Fenerbahçe OpetÇBK Mersin
A Milli Basketbol Takımı, İsviçre'yi 85-60 yendi
