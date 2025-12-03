Basketbol Avrupa Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın başlayacak

Dolar
Spor, Basketbol

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 14. haftanın perdesi yarın açılacak.

Emre Doğan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
İstanbul

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 14. hafta müsabakaları, 4 Aralık Perşembe ve 5 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın parkeye çıkacak.

Son maçında Monaco (Fransa) karşısında yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Geride kalan 13 haftada 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 15. sırada yer aldı. Oynadığı maçların 7'sini kazanan ve 6'sında mağlup olan Real Madrid ise haftaya 10. basamakta girdi. Anadolu Efes, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

Organizasyonda 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan iki takımdan Fenerbahçe 8'inci, Olympiakos ise 6'ncı sırada bulunuyor.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 5 Aralık Cuma günü TSİ 22.15'te İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'i de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda haftaya 3. basamakta girdi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 14. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.15 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

21.30 Monaco (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko

22.45 Partizan (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)


5 Aralık Cuma:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Valencia Basket (İspanya)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Baskonia (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

