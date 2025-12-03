Dolar
42.46
Euro
49.50
Altın
4,202.08
ETH/USDT
3,060.90
BTC/USDT
93,040.00
BIST 100
11,165.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında yarın sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile mücadele edecek.

Emre Doğan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak

İstanbul

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç, saat 20.15'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Organizasyonda çıktığı 13 müsabakanın 5'ini kazanan, 8'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 15. girdi.

Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, 10. basamakta yer aldı.

Monaco (Fransa) karşısında son maçta yaşadığı farklı yenilginin ardından başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmaya yardımcı antrenör Radovan Trifunovic yönetiminde çıkacak.

Avrupa kupalarında 889. maç

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 889. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 888 karşılaşmada 499 galibiyet, 389 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Real Madrid'i mağlup etmesi halinde 3 kupa kazandığı Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-02 sezonundan bu yana katıldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 641. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 640 müsabakanın 342'sini kazanırken 298'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com"daki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğini iddia eden şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 27 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Basketbol Avrupa Ligi'nde 14. hafta heyecanı yarın başlayacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak

La Liga'da Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı

La Liga'da Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi yaşanıyor

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet