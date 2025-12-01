Dolar
42.51
Euro
49.34
Altın
4,224.08
ETH/USDT
3,008.30
BTC/USDT
90,633.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

La Liga'da Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Emre Aşıkçı  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
La Liga'da Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı

İstanbul

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Maçın ikinci yarısına hızla başlayan Real Madrid, 67. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla La Liga'da üst üste 3. kez berabere kalan Real Madrid, 34 puanla lider olan Barcelona'nın 1 puan gerisinde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Girona ise 12 puanla 18. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da metruk binada çıkan yangına müdahale ediliyor
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle 4 sera hasar gördü
Başkentte pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı
TÜRGEV, Helal Expo 2025’te gençlerin helal değerlere uygun üretimlerini tanıttı

Benzer haberler

La Liga'da Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı

La Liga'da Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesi başladı

Real Madrid'de Vinicius Junior krizi yaşanıyor

Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi

Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti

Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet