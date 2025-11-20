Dolar
42.37
Euro
48.95
Altın
4,077.56
ETH/USDT
2,890.70
BTC/USDT
87,551.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti

Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.

Emre Doğan  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Barcelona ise 5. yenilgisini yaşadı.

Başa baş geçen ve iki takımın da boyalı alan ile pota altından etkili olduğu ilk periyot, Barcelona'nın 19-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte basit top kayıpları yapan ve uygun atışları sayıya çeviremeyen Anadolu Efes karşısında Laprovittola, Hernangomez ve Cale üçlüsüyle skor üreten Barcelona, 19. dakikada farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 33-46. İspanya temsilcisi, soyunma odasına 46-35 önde gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Efes, karşılaşmanın ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaptı. Üçüncü periyodun başında Shengelia ile 2 sayı bulan Barcelona'ya 12-0'lık seriyle karşılık veren lacivert-beyazlı takım, 24. dakikada farkı 1'e indirdi: 47-48. Taraftarının desteğini arkasına alarak hız kesmeyen Anadolu Efes, Dessert'in basketiyle 26. dakikada öne geçti: 52-50. Kalan dakikalarda skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 58-55 üstün girdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü periyotta Barcelona, bitime 36 saniye kala 73-72 öne geçti. Son hücuma başlayan Anadolu Efes, bitime 0.3 saniye kala pota altında Isaia Cordinier'e yapılan faul nedeniyle serbest atış hakkı kazandı. Fransız oyuncu, iki atışı da sayıya çevirdi: 74-73. Barcelona, son hücumu değerlendiremedi ve Anadolu Efes, karşılaşmayı 74-73 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'nin 2026 mali yılı bütçesi kabul edildi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti

Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Barcelona'yı 74-73 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'a konuk olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek

Barcelona, Athletic Bilbao maçıyla Camp Nou'ya dönecek

Barcelona, Athletic Bilbao maçıyla Camp Nou'ya dönecek
Milli basketbolcu Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak

Milli basketbolcu Shane Larkin, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak
Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Isaia Cordinier

Avrupa Ligi'nde 11. haftanın MVP'si Isaia Cordinier
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet