Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak

İstanbul
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Ligde 9 galibiyet, 20 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, ligdeki son maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine deplasmanda 91-81 yenildi.
Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 22 yenilgiyle 20. ve son basamakta bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi LDLC ASVEL, 103-99 kazandı.
Avrupa kupalarında 905. maçına çıkacak
Anadolu Efes, LDLC ASVEL mücadelesiyle Avrupa kupalarında 905. kez sahne alacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 904 karşılaşmada 503 galibiyet, 401 yenilgi yaşadı.
2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 657. maçını yapacak. Geride kalan 656 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 310'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.