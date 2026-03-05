Dolar
43.99
Euro
51.12
Altın
5,141.37
ETH/USDT
2,101.30
BTC/USDT
71,956.00
BIST 100
13,139.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. haftasında yarın sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla mücadele edecek.

Ceren Aydınonat  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak

İstanbul

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 9 galibiyet, 20 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, ligdeki son maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine deplasmanda 91-81 yenildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 22 yenilgiyle 20. ve son basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi LDLC ASVEL, 103-99 kazandı.

Avrupa kupalarında 905. maçına çıkacak

Anadolu Efes, LDLC ASVEL mücadelesiyle Avrupa kupalarında 905. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 904 karşılaşmada 503 galibiyet, 401 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 657. maçını yapacak. Geride kalan 656 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 310'unda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Havanın ısınması çığ riskini artırıyor" uyarısı
TİHEK, Diyarbakır'da engellilerin ücretsiz seyahat hakkının engellenmesini ayrımcılık saydı
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Ankara'da refüjde asılı kalan belediye otobüsü trafiği aksattı
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak

NBA'de Thunder, Knicks'i deplasmanda 103-100 mağlup etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin finale yükseldi
Basketbol Avrupa Ligi'nde 30. haftanın perdesi açılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde 30. haftanın perdesi açılacak
Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk edecek

Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet