Anadolu Efes, LDLC Asvel'e 91-88 mağlup oldu

Anadolu Efes ligde 21. kez mağlup olurken, son sıradaki LDLC Asvel ise 8. galibiyetini elde etti.
Weiler-Babb'in üç sayılık basketiyle maça başlayan Anadolu Efes, daha sonra sayı üretmekte güçlük yaşadı. Rahat sayılar üreten Fransız ekibi, ilk 5 dakikayı 10-5 önde bitirdi. Traore ve Seljaas'ın etkili olduğu bölümde oyunun kontrolünü ele geçiren Asvel, farkı çift haneye yükseltse de bitime 7 salise kala Anadolu Efesli Lee'nin basket faulü sonrası ilk çeyreği 26-19 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir performans ortaya koyan Anadolu Efes, farkı 4 sayıya düşürdü: 32-36. Smits ve Lee'nin peş peşe dışarıdan kaydettiği basketlerle skoru 40-40 yapan lacivert-beyazlılar, Swider'ın smacıyla oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve Weiler-Babb'in açılış basketinin ardından ilk kez öne geçti. Rakibinin attığı sayılara hemen cevap veren Anadolu Efes, son 10 saniyeye 47-46 önde girse de son saniyede Thomas'ın üç sayılık basketiyle soyunma odasına önde giden taraf 47-49'luk skorla LDLC Asvel oldu.
Üçüncü çeyreğe iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Konuk ekibin dış şutlarla farkı yükseltme çabasına hemen karşılık vererek aranın açılmasını engelleyen Anadolu Efes zaman zaman hücumda yaptığı hatalarla rakibinin üstünlüğüne son veremedi ve üçüncü periyodu LDLC Asvel 68-62 üstün tamamladı.
Smits'in sayılarıyla Fransız temsilcisinin maçı koparmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, farkı 3 sayıya kadar indirse de Asvel'in peş peşe üç sayılık basketlerine engel olamadı. Son 3 dakikaya girilirken farkı yeniden 3 sayıya indiren Anadolu Efes, kritik anlarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Üç sayılık basketiyle farkı tek sayıya düşüren Şehmus Hazer'in son saniyedeki üçlük denemesi isabet bulmayınca LDLC Asvel maçı 91-88 kazandı.
Pablo Laso: "Benim için hayal kırıklığı oluşturan bir mağlubiyet"
Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, mağlubiyet dolayısıyla hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Laso, "Galibiyetten dolayı Asvel'i tebrik ederim. İstatistiklere ve yüzdelere odaklandığınızda onlardan daha iyi olduğumuzu görüyorsunuz ama oyunun iki yönü var ki oyunu tutamamamızı engelleyen yönlerdi. Ribaunt almada iyi bir iş çıkaramadık. Bu bizim oyunun ritmini tutmamızı sağlayacaktı. Diğeri de top kayıpları. Onların aldığı 11 hücum ribaundını göz önüne alır ve bizim 20 top kaybımızı işin içine katacak olursak bu toplam 31 top kullanma anlamına geliyor. Böyle olunca maçları kazanmak zordur. Takımın bunu çok iyi anlaması lazım. Rakibimizin kaç sayı attığına değil, nasıl attığına odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.
Laso, gündeminde istifa olmadığını belirterek, "İstifa etmeyi ya da kulüp tarafından gönderilmeyi düşünmüyorum. Böyle bakmıyorum meseleye. Mümkün olan en iyi şekilde işimi yapmaya çalışıyorum. Benim için bu akşamki mağlubiyet hayal kırıklığı oluşturan bir mağlubiyet. Bazen kazandığınızda bazı sorunları örtbas edebilirsiniz ama kaybettiğinizde sorunlar daha büyük gözükür." ifadelerini kullandı.
LDLC Asvel cephesi
LDLC Asvel Başantrenörü Pierric Poupet ise şunları kaydetti:
"Takımımı ve oyuncularımı kutlamak istiyorum. Evinde formda bir takıma karşı kazandık. Mücadeleye devam edeceğiz. Birkaç maç daha bu şekilde oynamamız gerekiyor. Anadolu Efes son birkaç maçında evinde formda bir takım. Onların kazanma ihtimali bize kıyasla daha fazlaydı. Oyuncularımdan performans almayı bekliyordum. Şimdi bu galibiyetin tadını çıkarmalıyız."