A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasındaki yerini korudu

FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci pencere maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 742,9 puanla 11. sıradaki yerini korudu.
Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda oynadığı dört maçı da kazanan Türkiye, ikinci tura yükselmeyi garantilemişti.
